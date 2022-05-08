Yemen krizi ve insani müdahaleler...

Türkiye'nin Kızılay aracılığıyla, Nisan ayı başlarında Yemenliler için 5,000 gıda kolisi yardım gönderdiği ve bunlardan 500 kolinin Hadhramut vilayetine ulaştırıldığı dönemde BAE insani yardımı örgütü de Yemenlilere yönelik benzer bir insani yardım kampanyasının yürütüldüğünü duyurdu.

Yemen, yoksul ülkeler arasında durumu en kötü olanlardan biri ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre dünyadaki en kötü insani krizlerinden birisi ile boğuşuyor. Ülkeye yapılan kısıtlı insani yardımlar dışında uluslararası yardım kuruluşlarının yaptığı yardımlar yetersiz kalıyor. Birçok bağışçı ülkenin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle 30 milyon Yemenli'nin yaklaşık 17 milyonunun bir tür acil insani yardıma ihtiyacı var.

Bu şartlarda ülkeye yardımlarına devam eden Emirlik Kızılayı, “Hadramut vilayetine 1,284 ton ağırlığında ve 150.000 yoksul aileye fayda sağlayan 30.000 Bayram kolisinin ulaştırıldığını duyurdu. Emirlik Kızılayı yetkilisi Fahd bin Sultan, amaçlarının, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından yönetilen bu kampanyanın "BAE'nin yaşamı iyileştirmek ve dünyadaki acıları hafifletmek için üstlendiği insani ve kalkınma çabaları dahilinde insani yardımları desteklemek, Ramazan ayında Yemen'deki kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve Yemen'deki mevcut koşullar ışığında gıda güvenliği alanlarını geliştirmek” amacında olduğunu söyledi.

Bölgedeki Yemen vilayetlerinden en büyüğü olan Hadramut valiliği, faaliyetleri ağırlıklı olarak İran destekli Husi grubu ile hükümet güçleri arasında savaşın çıktığı bölgelerden birisi olduğu için insanı yardımların buralara ulaştırılmasında ciddi sorunlar yaşanmıştı. Hadhramut'a sağlanan yardım, çatışma ortamından kaçan çok sayıda yerinden edilmiş insanı kabul eden Hadhramut'ta düzinelerce yardım, sağlık ve kalkınma projesi başlatan Emirlik Kızılayı bölgede sınırlı yardım yürüten kuruluşlardan bir tanesi.

Uzmanlara göre, Yemen'e yapılan uluslararası yardımlar, çatışma bölgelerinde derinleşen krizin seviyesini önemli ölçüde azalttığını söyledi. BAE'nin insani açıdan Yemen'e en önemli bağışçılardan birisi olarak biliniyor. BAE, Nisan 2015 ile Şubat 2020 arasında Yemen'e insani yardım için 23 milyar dirhem harcadığını duyurulmuştu.

Bölgeyi yakından takip eden bir kaynak, Yemen'in güneyindeki vilayetlerin istikrarlı bir duruma geldiğine dikkat çekerek, “savaşın etkilerini ele almak, altyapıyı onarmak ve bu vilayetlerdeki çok sayıda yerinden edilmiş insana yardım etmek için acilen uluslararası yardıma ihtiyaç olduğu muhakkak” dedi. Kaynak ayrıca, BAE'nin, su, sağlık ve elektrik projeleri gibi insanların yaşam gereksinimleri üzerinde olumlu etkisi olan sürdürülebilir projeleri de yürüttüğünü söyledi.

Yemenlilerin, Husilerin, ülkede üzerinde mutabık kalınan anlaşmanın şartlarına bağlılığa yönelik olumsuz işaretlerine rağmen, mevcut BM ateşkesinin siyasi bir çözüme yol açacağına olan umutları devam ediyor.