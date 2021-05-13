DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı
Kassam Tugayları, İHA'larla İsrail'e ait bir gaz platformu ile askeri yığınağı hedef aldıklarını açıkladı
İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın
Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması
Mersin sahiline dev balina vurdu!
Mehmet Ağar, Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi
Bakan Soylu'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Bizatihi katkım var!
Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerini bombaladı
Emeklilik için 3 şart aranıyor: 10 yıl primle emekli olmak mümkün!
İşe alımlarda değişiklikler… ‘Tek kapı’ uygulaması başlıyor
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat

Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı

Yemen'in Taiz kentinde haftalardır devam eden kısmi sükunet, Ramazan Bayramı'nın gelişiyle yerini onlarca ölü ve yaralıyla sonuçlanan çatışmalara bıraktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.05.2021 18:30:40
Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Husilerin Taiz'in batısındaki hava savunma mevzilerine düzenlediği saldırıların hükümet güçlerince püskürtüldüğü belirtildi.

Kentin batısı ve güneyindeki Makbana ve Es-Salv cephelerinde de Husilerin hücumuyla şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Husi milislerin çatışmalarda ölü ya da yaralı olmak üzere 68 kayıp verdiği kaydedildi.

Ordudan yapılan açıklamada hükümet güçlerinin kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken, AA muhabirine konuşan askeri bir kaynak, hükümet cephesinden 5 askerin öldüğünü söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan