Yemen'in Shabwa kentindeki dengeler değişti!

2015 yılında Yemen'in geçici başkenti ilan edilen Aden'i İran destekli Husilerin işgali sırasında, işgale karşı koymak için yerel bir direniş kuruldu. Daha sonra oluşumlar 'Güney Direnişi' olarak tanındı ve bu oluşumlar yıllar içinde Yemen'de askeri alanda faaliyet gösteren ' Güney Konsey Tugayları' olarak bilinen yapıya dönüştü.

Yemenli bir askeri kaynağa göre bu oluşumların ortaya çıkardığı askeri yapılar, son yedi yıllık savaşta Husilere karşı verilen mücadelede Yemen'in askeri dengelerinin yeniden değişmesinde çok önemli bir rol oynuyor.

"Güney Konsey Tugayları" başlangıçta dört askeri tugaydan oluşuyordu. Daha sonra yaklaşık elli bin savaşçıdan oluşan toplam on yedi askeri tugay büyüklüğüne ulaştı. Yemenli askeri kaynak ayrıca, Konsey Tugayları, Suudi Arabistan liderliğinde Yemen'deki meşruiyeti desteklemek için Arap koalisyon güçleri ile faaliyet gösteren BAE silahlı kuvvetleri tarafından çeşitli savaş yöntemleri konusunda kapsamlı askeri eğitim aldığını da söyledi.



Bu eğitim, karadaki askeri kuvvetlerin performansına katkıda bulunarak şehirleri kontrol altına alma, dağlarda, sokaklarda ve çöllerde savaşma, askeri muharebeleri yönetme ve muharebeleri hızlı bir şekilde çözme gibi büyük muharebe becerilerinin öğretilmesini içerdiği belirtildi.



Bağımsız askeri kaynaklara göre ise, "Yemen'de Husilere karşı savaş sırasında birçok stratejik değişikliğe Güney Konsey güçlerinin neden olduğunu" doğruladı. "Bu askeri güçler, ülkenin geçici başkenti ilan edilen ve önemli bir limanın bulunduğu Aden şehrinde cephelerindeki çatışmaların da bitirilmesine yardımcı oldular.

Bab el-Mendeb Boğazı'nın bulunduğu sahil cephesi, Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih ve liderliğindeki ulusal direnişle birlikte 2018 yılında kontrol altına alınmak üzere olan Al-Hudeidah şehrine ulaşmak için en önemli uluslararası koridorlardan birisidir. Koalisyon desteğiyle Tihama'dan gelen savaşçıların bölgeyi kontrolüne uluslararası toplumun müdahalesi engel oldu.



Bu askeri güçler, savaş ve barış denklemindeki önemli Yemen şehirlerinin, Aden gibi Husilerin kıskacında olan ve Bab'a bakan Taiz ile Hudeyde şehirleri gibi batı sahilleri, El-Mandab Boğazı, Mocha şehri ve şehrin tarihi limanlarını da kurtabilriler.

Husilerden önce bu şehirleri yeniden restore etmek

Yemen hükümeti ve Yemen'de Meşruiyeti destekleyen Arap Koalisyonu, Arap Denizi'ne bakan petrol zengini Shabwa vilayetindeki askeri yetkiyi, üç ilçenin İran destekli Husiler tarafından ele geçirilmesinin ardından Güney Konsey Tugaylarına devretti. Güney Konsey Tugayları, Yemen'in batı kıyısından ülkenin güneydoğusundaki Shabwa vilayetine büyük askeri takviyeler gönderdi ve daha sonra Shabwa vilayetinin tüm ilçelerinin tamamlamayı kurtarılmasını başardı.



Konsey Tugayları askeri güçleri yaptığı açıklamada, Ocak ayının ilk günü savaşların başlamasından sonraki on gün içinde Shabwa Valiliği'nin tüm bölgelerini geri almayı başardığını, askeri operasyonları verimli bir şekilde yönetildiğini ve Arap koalisyonundan hava desteği alınıp operasyon görevinin hızla yerine getirildiğini açıkladı. Bu arada Ma'nın güneyinde Husilere karşı şiddetli çatışmaların da yapıldığını ve Kabourga Valiliği ve Harib bölgesinin büyük bir bölümünü kontrol edildiğini de belirtti.



Geçtiğimiz aylarda, Islah partisine mensup liderlerin önderliğindeki Yemen hükümet güçleri, birçok askeri gerilemeye tanık olurken Nihm, Sana'a ve Ma'rib Valiliği'nin bir kısmı ile El-Bayda Valiliği'nin merkezinde yer alan cephelerde adeta bir çöküş yaşadı.



Bağımsız kaynaklara göre, Güney Konsey Tugaylarına bağlı güçlerin, Müslüman Kardeşler'in Yemen'deki kolu olan "Al-Islah" partisi tarafından dağıtılmak için askeri girişimlere maruz kaldı. Islah Partisi, savaşçı, uyumlu ve çatışmalarda başarılı olan bu güçleri kendi planları için gerçek bir tehdit olarak görüyor. Ancak İhvan'ın bu askeri güçleri dağıtma girişimleri şimdilik başarılı olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.