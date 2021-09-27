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TIMETURK / DÜNYA / Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

Yemen'in Marib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 67 kişi hayatını kaybetti.

12 Dakika Önce
2021-09-27 19:05:56
Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Marib ve Şebve kentlerinde taraflar arasında çatışmalar çıktığı ve hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Yaşanan olaylarda 58'i Husi militan, 9'u hükümet güçlerinden 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, koalisyona ait uçakların, son 24 saatte 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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