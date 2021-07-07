Yemen: Hükümet güçleri Husilerin elindeki Beyda şehrine ilerliyor

Yemen'in güney kesiminde çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin, Beyda şehir merkezine ilerlediği bildiriliyor.

Yemen'in güney kesiminde çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin, Beyda şehir merkezine ilerlediği bildiriliyor.

Beyda ilinin merkezi olan şehri İran destekli Husilerden geri almak isteyen hükümet güçleri ve hükümete destek veren kabilelere bağlı unsurlar, bölgedeki Zahir ilçesini ele geçirdi.

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana çatışmaların sürdüğü bölgede hükümet güçlerinin ilerlemeye devam ettiği, nihai amacın ise Beyda şehrini kontrol altına alarak Husilere önemli bir darbe vurmak olduğu ifade ediliyor.

İki tarafın da ağır kayıplar verdiği çatışmalar, hükümet güçlerinin ilerleyişiyle devam ediyor.

İran destekli Husiler Beyda ilinin tamamına yakınını 2015 yılında ele geçirmişti.

Beyda şehrinin konumu:

Yemen'de savaş

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere karşı 2015 yılında askeri operasyon başlatmıştı. Operasyonda ciddi bir kazanım elde edilemezken, Yemen'de insani kriz daha da derinleşti.

Güney Geçiş Konseyi'ni destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'ın sahadaki ihtilaflarından da yararlanan Husiler, uzun süren çatışmasız dönemin ardından ilerleyişe geçmişti.

Husiler özellikle ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde birçok bölgeyi ele geçirmiş ve şehir merkezine yaklaşmıştı.

Petrol zengini bölgede Husilerin ilerleyişinin, İran destekli güçlere Yemen'de avantaj sağlayacağı belirtiliyordu.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin buna karşılık olarak Beyda ili başta olmak üzere birçok noktada saldırıya geçtiği aktarılıyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.