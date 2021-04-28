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Yemen, Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu

Yemen hükümeti, koronavirüs tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu.

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28.04.2021 08:31:08
Yemen, Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu

Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının Kovid-19 pozitif çıkması etkili oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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