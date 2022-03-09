Yemen geleceği, ya savaş ya istikrar !

Kardeş ülke Yemen, sekiz yıldır şiddetli bir savaşın parçaladığı bir ülkeye ülkeye dönüşmüş durumda. Bunca yıkım ve şiddet haberlerinin dışında güzel ve umut vadeden haberler duymak da mümkün.Ülkenin savaşa teslim olmaya başlayıp çöküşe geçtiği 2014 yılından itibaren kaos ortamı yaşanmasına rağmen, bundan yaklaşık üç yıl önce dikkat çekici bir şekilde toparlanmaya ve hayata tutunmaya başlayan bölgeler de var.

Bu bölgeler, Yemenliler için savaş ortamında bile cazibe merkezi olabilen, özellikle özel sektörde büyük bir ekonomik refaha neden olan ve Aden gibi neredeyse tamamen tahrip olan bir şehir yanında faaliyetlerini büyük ölçüde sürdüren istikrar adaları olarak tanımlanıyor. Bunların bir kısmı 2015'te Husiler tarafından işgal edildikten sonra aylarca süren savaşlarda yok edilen bölgelerden oluşması da, istikrarın sağlanabileceğine güzel bir örnek.

Savaşın başlamasından yedi yıl sonra bugün, Yemen'in batı kıyılarına kadar uzanan bu istikrarlı şehir ve vilayetler, dünyanın yıprattığı bir ülkenin coğrafyasından ayrı bir yerde yaşıyormuş gibi, bölgeye oranla çok daha istikrarlı bir hayat yaşıyor.

Yemen coğrafyasında aktif olarak yer alan güçler, kendilerini daha güçlü göstermek, başarıları artırmak için uygun iklimi yaratmak amacıyla büyük çaba sarfetmektedirler.

Bu bölgelerde yükselen iki güç olan Güney Geçiş Konseyi ve Ulusal Direniş Siyasi Bürosu'dur. Başlangıçta, siyasi üstünlükleri, halka daha yakın olmaları ve halkın ihtiyaçlarını algılamaları gibi konularda bir ortak akıl oluşturabildiler ve halkı etrafında toplayabildiler. Fakat yıkıcı bir savaşın harap ettiği bir ülkede, İnsana yakışır bir yaşam fırsatları oluşturma konusunda ve siyasi muhaliflerin propaganda makinesi tarafından etraflarında inşa edilen klişeleşmiş fikirleri aşma konusunda büyük zorluk yaşadılar.

Aden, ülkenin geçici başkenti olması ve kurtarılan bölgelerdeki büyük şehirlerden birisi olması nedeniyle Aden şehri kuşatılmıştı. Güvenlik cephesinde somut ilerleme ve güvenliğin sağlanması , ardından ekonomik ilerlemeler, eğitim ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ile zamanla, karşılaştığı zorluklara rağmen kurtarılan bölgelerde güvenilir bir model haline geldi.

Yemen'deki önemi iki siyasi bileşen, siyasi hedeflerini krizleri yönetmekle sınırlandırmayan, geniş bir vizyona izin veren bir açıdan baktığı için bu istikrar sağlanmış durumda. Bu nedenle, geçiş hükümetinin kontrolü altındaki Batı Kıyısı ve Güney illeri yaşamak, çalışmak, yatırım yapmak ve eğitim görmek için güvenli limanlara dönüştü. Yine de bu bölgelerdeki etki alanlarının karşı karşıya olduğu tehditleri görmezden gelmek mantıklı olmayacaktır.

Görece yaşanan istikrarlı bu dönemde Aden gibi, şanını yeniden kazanmak için zamanla yarışan bid diğer şehir Mocha da,güvenlik istikrarı sermaye sahiplerini rekabet piyasalarına girmeye motive etti ve pazar yatırımlarla beslenmeye başlandı. Yıllarca süren durgunluk ve daralmanın ardından toparlanma da aynı hızda devam etmeye başladı. .