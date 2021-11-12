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TIMETURK / DÜNYA / Yemen'deki Husiler Tuhayta kentini ele geçirdi

Yemen'deki Husiler Tuhayta kentini ele geçirdi

Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde iline bağlı Et-Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirildi.

37 Dakika Önce
2021-11-12 22:40:46
Yemen'deki Husiler Tuhayta kentini ele geçirdi

Hükümet güçlerinin Hudeyde iline bağlı Tuhayta'dan çekilmesinin ardından Husi milisler kente girdi.

Tuhayta'da herhangi bir direnişle karşılaşmayan Husiler kentin kontrolünü ele geçirdikten hemen sonra kendilerine karşıt görüşteki kent sakinlerine yönelik gözaltı operasyonları başlattı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Tuhayta kentine hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Haberde, söz konusu hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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