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TIMETURK / DÜNYA / 'Yemen'deki çatışmalarda ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi'

'Yemen'deki çatışmalarda ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi'

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki çatışmanın taraflarını uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları açısından 'ağır ihlallerde' bulunmakla suçladı.

3 Saat Önce
2021-12-10 20:22:01
'Yemen'deki çatışmalarda ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi'

AB Yemen Misyonu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki tarafların gerçekleştirdiği ihlaller arasında "yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar, işkence ve zorla kaybetmelerin yanı sıra cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile çocuk hakları ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının" da yer aldığı aktarıldı.

"Yemen'deki tüm taraflar, çatışmalarda ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulundu." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu ihlaller kınandı.

Yemenlilerin kalıcı barışı ve haklarına saygıyı hak ettiği vurgusu yapılan açıklamada, ihlalleri araştırmak için bağımsız ve tarafsız mekanizmalara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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