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Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

TIMETURK / DÜNYA / Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-10-10 15:11:53
Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.

Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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