Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
2021-10-10 15:11:53
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.
Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralılar Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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