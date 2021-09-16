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Yemen'de OHAL ve seferberlik ilan edildi

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), İran destekli Husilerin ilerlemesi nedeniyle ülkenin güneyindeki tüm vilayetlerde olağanüstü hal ve seferberlik ilan etti.

1 Saat Önce
2021-09-16 08:23:34
Yemen'de OHAL ve seferberlik ilan edildi

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), İran destekli Husilerin ilerlemesi nedeniyle ülkenin güneyindeki tüm vilayetlerde olağanüstü hal ve seferberlik ilan etti.

GGK'ye bağlı el-Mustakılle adlı televizyona konuşan Konsey Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, "Güneydeki tüm vilayetlerde çarşamba gününden itibaren olağanüstü hal ilan ediyoruz." dedi.

Güneydeki silahlı kuvvetlere ve tüm teşkilatlara en üst düzeyden seferberlik çağrısı yapan Zubeydi, "Din, vatan ve ırzı savunmak adına, Husilerin tehditlerine karşı tüm gücün ortaya konmasını" istedi.

Arap Koalisyonu'ndan destek istendi

Güvenlik güçlerine seslenen Zubeydi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenliği, istikrarı sarsmaya, kargaşa ve huzursuzluk çıkarmaya yeltenen herkese demir yumrukla vurun. Husi milislerinin, terör ve aşırıcı güçlerin güneydeki toprakları ve insanları işgal için saldırdıkları anda, başkent Aden'den olağanüstü hal ve seferberlik ilan ediyoruz."

Zubeydi ayrıca Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuna hitap ederek, "bölgedeki milli güvenliğe yönelik, üzerlerine düşen sorumluluğu hissetmeleri" talebinde bulundu.

Zubeydi'nin çağrısının, Husi kuvvetlerinin sınır bölgelerinde ilerlemesi ve güneyde Ebyen, doğuda Şebve vilayetlerine yaklaşmalarıyla eşzamanlı olarak, başta Aden olmak üzere güneydeki birçok vilayette ekonomik kriz ve hayat şartlarındaki sıkıntılar nedeniyle yoğun protestoların ardından gelmesi dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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