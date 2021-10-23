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TIMETURK / DÜNYA / Yemen’de Husilere ait 4 tekne imha edildi

Yemen’de Husilere ait 4 tekne imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü 4 teknenin imha edildiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2021-10-23 16:51:25
Yemen’de Husilere ait 4 tekne imha edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, Hudeyde sahilinde Husilerin teknelere patlayıcı montajı yaptığı bir askeri kampı hedef aldı.

Operasyonda saldırı için hazırlanmış 4 adet bomba yüklü teknenin imha edildiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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