Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 15 kişi serbest bırakıldı.

El-Beyda Cephesi Sözcüsü Amir el-Humeykani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takas kapsamında ordudan 5 esirin, Husilerden 10 esire karşılık serbest bırakıldığını söyledi.

Humeykani ayrıca çatışmalarda hayatını yitiren Yemen ordusundan 8 kişinin naaşına karşılık Husilerden 1 kişinin naaşının teslim edildiğini aktardı.

Esir takasının, yerel yöneticilerin ara buluculuğunda gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen hükümeti ya da Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.