DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Nijerya'da 28 öğrenci kurtarıldı: 80'den fazlası hala silahlı kişilerin elinde
''İran Şahı Pehlevi'nin Mossad'dan isteği: Humeyni'yi öldürün!''
Yemen ordusu: Son iki haftada 200'den fazla Husi militanı öldürüldü
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları'nın Son Etabı Tamamlandı
İsrail güçleri, Lübnan sınırında 500 küçük baş hayvanı alıkoydu
''İngiliz ordusundaki kadınlar zorbalığa ve cinsel istismara maruz kalıyor''
Bisiklet Eğitmeni Şilan Çınar
Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama
Sadakatsiz 31. bölüm full izle | Sadakatsiz sezon finali tek parça HD izle
BioNTech’ten dikkat çeken adım
Hisse senedi işlem hacmi 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası
İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel
Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir

TIMETURK / DÜNYA / Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 15 kişi serbest bırakıldı.

3 Saat Önce
2021-07-25 16:27:17
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

El-Beyda Cephesi Sözcüsü Amir el-Humeykani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takas kapsamında ordudan 5 esirin, Husilerden 10 esire karşılık serbest bırakıldığını söyledi.

Humeykani ayrıca çatışmalarda hayatını yitiren Yemen ordusundan 8 kişinin naaşına karşılık Husilerden 1 kişinin naaşının teslim edildiğini aktardı.

Esir takasının, yerel yöneticilerin ara buluculuğunda gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen hükümeti ya da Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş