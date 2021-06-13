Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası

Yemen'in güneyindeki Ed-Dali vilayetinde, hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 12 kişi serbest bırakıldı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, esir değişimi Ed-Dali vilayetine bağlı El-Ezrak ilçesinin batısında gerçekleştirildi.

Takas kapsamında Yemen ordusundan 6, Husilerden de 6 kişi karşılıklı şekilde serbest bırakılırken, çatışmalarda yaşamını yitiren 24 ordu mensubunun naaşına karşılık Husilerden 22 kişinin naaşı teslim edildi.

Esir takasının, yerel yöneticilerin ara buluculuğunda gerçekleştiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.