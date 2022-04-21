Yemen’de 'Geçiş süreci' ve 'siyaset' kurumlarına halkın güveni artıyor

Birkaç yıl öncesine kadar Yemen sokaklarında hükümet yetkililerine ve siyasi partilere güven neredeyse hiç yoktu. Bundaki önemli sebeplerden birisi, 8 yıldır İran destekli Husiler ile yürütülen savaşta harap olan ülke halkının sorunlar bir çözüm sunamayışlarıydı.

Yemen halk hareketi, 2014 yılında Husilerin iktidara karşı darbeleri sırasında karşı karşıya kaldıkları direnişten doğan bileşenler ortaya çıkana kadar varlığını sürdürdü. Bu hareket, Güney Yemen vilayetlerinde Husileri yenmek için yapılan savaşlara öncülük eden önde gelen askeri lider Tümgeneral Aidarous Al-Zubaidi'nin önderliğinde Mayıs 2017'de kurulan Güney Geçiş Konseyi ve onun ulusal direnişi olan ve Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Salih'in önderliğinde dört yıl önce kurulan bir hareketti.

Güney Geçiş Konseyi ve Ulusal Direniş, Husilere karşı elde ettikleri askeri başarılarla, ülkenin geçici başkenti ilan edilen Aden ve Mocha gibi güçlerinin bulunduğu bölgelerde hükümet kurumlarını yeniden yapılandırma çalışmalarına hız vererek son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı.

Geçiş Konseyi ve Ulusal Direniş liderleri Husilerle karşı karşıya gelirken, Yemen halkı tüm siyasi güçlerin kendisini terk ettiğini hissetti ve bunun sonucunda neredeyse tüm taraflara arkasını dönse de bu iki bileşen kazandıkları başarılarla Yemen siyasi arenasında zirvesine yerleşti.

Nisan ayının başlarında, Yemen Cumhurbaşkanı Abd Rabbuh Mansour Hadi, bir cumhurbaşkanlığı liderlik konseyi kurma kararı alarak, cumhurbaşkanının görevlerini paylaştı ve yardımcısı tartışmalı General Ali Mohsen al-Ahmar'ı görevden aldı. Kararda, Güney Geçiş Konseyi başkanı Tümgeneral Aidarous Al-Zubaidi ve Ulusal Direniş lideri Tarık Salih de dahil olmak üzere yedi milletvekili ile birlikte “Rashad Al-Alimi” başkanlığındaki konseyin oluşturulması kararı da yer aldı. Ekonomik, kamu hizmeti ve askeri alanda pek çok yapılması gereken işe ile başbaşa kalacak olan konseyin en önemli görevi kuşkusuz vatandaşın devlete olan güvenini tesis etmek olacaktır.

Başkanlık Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aidarous Al-Zubaidi, İngiltere'nin Yemen büyükelçisi Richard Oppenheim ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: Konesyin önceliği güvenlik ve askeri çalışmaların düzenlenmesi, ekonominin canlandırılması, para birimi çöküşünün engellenmesi, kamu hizmetlerinin yapılmasının sağlanması ve başkent Aden'in yeniden inşası olacaktır. El-Zubaidi, Yemenli siyasi güçlere ve sivil toplum kuruluşlarına "durumun zor ve hassas olduğunu" söyleyerek, "ülkemizin tarihindeki bu kritik aşamada ulusal bir uyum” çağrısı da yaptı.

Çalışmalarını sürdüren El-Zubaidi, Yemen Başbakanı Maeen Abdul-Malik'in Yemen hükümeti bakanları, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşları, valiler ve askeri liderlerler yoğun görüşmeler de yaptı. Bu toplantılarda, halkın acısını acilen hafifletecek gerçek, somut reformlar sözünü verdiğini söyledi.

Başkanlık Liderlik Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih, Liderlik Konseyi'nin talimatı ile "tüm Yemen halkının özlemlerini karşılanacağı ve konseyin ulusal iradenin birliğini temsil edeceğini" belirterek, herkesi geçmişi aşmaya ve birlikt için çalışmaya çağırdı.

Uzmanlara göre, uzun süredir yolsuzluk ve adam kayırmacılık ile zarar gören devlet kurumlarının yeniden canlandırılması, ordunun statüsünü reforme edilmesi gerektiğini söylüypr. Bu seçeneğin başarısız olması durumunda ya siyasi olarak müzakereler yoluyla ya da askeri olarak çatışma yoluyla krizi çözmeye odaklanılabileceği de tüm gerçekliği ile ortada duruyor. .