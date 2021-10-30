Yemen’de bombalı araç saldırısı: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi yaralandı.

Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini açıkladı. Yetkililer, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.