Yemen’de bazı yollar kapatıldı… Gerekçe güvenlik!

Çatışmaların devam ettiği Yemen’de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yemen Hükümeti'ni destekleyen Arap Koalisyon Kuvvetleri Komutanı, çatışma bölgesi ilan edilen bölgelerde kalan yolların kullanılmamasını istedi.

Arap Koalisyon kuvvetleri komutanı, Mareb ve Al Bayda ile Harib, Ain, Bayhan ve Usaylan arasındaki yolun çatışma alanı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

''Yemen'de Meşru Yapıyı Destekleme Koalisyonu'' güçlerinin komutanı olan komutanı Tuğgeneral Turki Al-Maliki, koalisyon güçlerinin liderliği olarak Yemen vatandaşlarının ve bölgeye seyahat edenlerin, güvenlikleri açısından bazı yolları kullanmamalarını gerektiğini duyurdu.

Bu yollar arasında Marib ve Al Bayda şehirleri ile Harib, Ain, Bayhan, Usaylan arasındaki yolların 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı saat 15.00'ten başlayarak bir sonraki duyuruya kadar kullanılmaması gerektiğini, devam eden askeri operasyon alanları olan bu bölgelerin 24 saat takip altında olduğunu ve bu yollardaki tüm hareketlerin hedef haline gelebileceğini duyurdu.

Yayınlanan açıklamada, Koalisyon Müşterek Kuvvetler Komutanlığı tüm Yemenli ve bölgede bulunan yabancıların bu alanlardan uzak durmalarının önemi belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.