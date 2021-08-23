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Yemen'de acı tablo: 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

27 Dakika Önce
2021-08-23 20:57:08
Yemen'de acı tablo: 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifinginde, sadece bu yıl özellikle Hudeyde ve Marib çevresinde devam eden çatışmalarda 1,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.

Yemen'de 11,3 milyonu çocuk, yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Fore, "2,3 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor ve yaklaşık 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden ölüyor." dedi.

BM Yemen Özel Temsilciliği görevini İsveçli diplomat Hans Grundberg'e devredecek olan Martin Griffiths de Yemen'deki kıtlık riskine dikkati çekerek yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.

Ülkede yedinci yılına giren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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