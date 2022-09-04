Yemen bölünüyor… Kuzey Husiler’in, güney BAE’nin olacak!

Başkent Sana’nın İran destekli Husi güçlerince işgali sonrası iki farklı hükümet tarafından yönetilen Yemen için bölünmüşlük senaryoları konuşuluyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Başkent Sana'nın İran destekli Husi güçlerince işgali sonrası iki farklı hükümet tarafından yönetilen Yemen için bölünmüşlük senaryoları konuşuluyor. El-Quds el-Arabi gazetesinde Halid el-Hammadi imzasıyla yayımlanan haberde uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti saflarında bölünmeler olduğu belirtilerek bu durumun Yemen'i hızla bölünmeye götürdüğü belirtildi.

Bölünmüşlük her geçen gün artıyor

Haberde, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan ve Yemen tarafından görevden el çektirilerek görevlerinin Reşad Muhammed el-Alimi başkanlığındaki 8 üyeli Başkanlık Konseyi'ne verilmesi sonrası bölünmüşlüğün arttığı belirtildi. Buna göre; Başkanlık Konseyi'nde gün be gün yaşanan saflaşmalar, Güney Geçici Meclisi'nin yönettiği ayrılıkçılara yarıyor. Güney Geçici Meclisi, uluslararası tanınırlığı olan Başkanlık Konseyi üzerinde de hakimiyet kurmaya çalışıyor. Haberde Husilerin Yemen'in kuzeyini yönetmeye devam ederken, güney bölgesinin ise ayrılıkçılar tarafından Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçici Meclisi eliyle devletleşme süreci izleyeceği belirtildi.

Ayrılıkçılar güç kazandı!

Eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 7 Nisan'da tüm yetkilerini devrettiği Reşad el-Alimi liderliğindeki Başkanlık Konseyi, her biri başkan yardımcısı kabul edilen 7 üyeden oluşuyor. Ayrıca başkent Sana'nın Husilerce işgali sonrası Suudi Arabistan ve BAE tarafından oluşturulan Uluslararası Koalisyon cephesindeki bölünmede ayrılıkçıların güç kazanmasıyla sonuçlandı.