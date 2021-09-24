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TIMETURK / DÜNYA / Yemen asi Şii milisleri Marib Eyaleti'nin Başkentinde

Yemen asi Şii milisleri Marib Eyaleti'nin Başkentinde

Yemen'de İran'ın desteği ile isyan başlatan Şii milislerin, ülkeyi kaosa yaklaştırdığı iddiaları da konuşuluyor.

4 Saat Önce
2021-09-24 08:47:42
Yemen asi Şii milisleri Marib Eyaleti'nin Başkentinde

Bölgeden gelen son haberler, Yemen iç savaşının daha da şiddetleneceği yönündeki kuşkuları arttırıyor.

İran, Suriye, Lübnan, Afganistan Hazara bölgesi ve bazı Arap ülkelerinden gelen şii milislerin oluşturdukları gruplar, Husilerle birlikte ülkeyi içindin çıkılmaz bir hale getirdikleri yönündeki iddialar gün geçtikçe güçleniyor.

Yemen'deki stratejik yerleden biri olan ve aynı zamanda batısında bulunan Marib'n başkentine 50 kilometre yaklaşan milisler, Marib'in güneyinde yer alan Harib'de üslendiler.

Harib bölgesinde kontrolü ele geçiren Şii milisler, yeni bir saldırı için hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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