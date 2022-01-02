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TIMETURK / DÜNYA / Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Tutuklanma haberini Facebook hesabından duyuran Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.

3 Saat Önce
2022-01-02 08:04:35
Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edilen yazar Sevan Nişanyan tutuklandı.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.

Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.

Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti:

"Pazartesi (yarın) günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."

Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kalan Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden firar etmişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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