Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı

ABD'li yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster; kasıtsız öldürme, ilgisizlik sonucu cinayet ve bir çocuğun can sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyor.

ABD'li yazar Paul Auster'ın oğlu oyuncu Daniel Auster, 10 aylık kızının fentanil ve eroinden aşırı dozdan hayatını kaybetmesine sebep olduğu şüphesiyle tutuklandı.

10 aylık Ruby Auster, 1 Kasım 2021'de Brooklyn'deki evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş ve ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan otopsi sonucunda bebeğin kanında aşırı dozda uyuşturucu bulundu.

T24'te yer alan habere göre, Daniel Auster, pazar günü kasıtsız öldürme, ilgisizlik sonucu cinayet ve bir çocuğun can sağlığını tehlikeye atma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Hakim, perşembe günü davanın devam etmesi için yeterli kanıt olup olmadığının açıklanacağını belirtirken Auster için kefalet ücretini 100 bin dolar olarak belirledi.

Duruşmada Auster'ın avukatlığını yapan John Godfrey, müvekkilinin bir süredir uyuşturucu kullanmadığını ve madde bağımlılığı için yardım aldığını dile getirdi. Godfrey, Auster'ın polise kendisinin teslim olduğunu ifade etti.

"Bu dava çok trajik. Auster, çok sevdiği kızının ölümü nedeniyle hala yıkılmış durumda" diyen Godfrey, "Madde bağımlılığı her yıl sayısız aileyi etkiliyor. İnsanları acele yargıda bulunmamaya ve ailenin mahremiyetine saygı göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

ABD'li ünlü yazar Paul Auster

İddianameye göre 44 yaşındaki Daniel Auster, ambulansı aramadan önce aşırı doz tepkisini durdurmak için bebeğe Narcan verdi.

Geçen cuma günü adli tabip, ölümün 'cinayet' sonucunda meydana geldiğini söyledikten sonra Auster tutuklanmıştı. Mahkeme belgelerinde bebeğin uyuşturucuları nasıl aldığıyla ilgili bilgiye yer verilmedi. .