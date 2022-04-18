DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Gerçekler ile yüzleşme zamanı geldi”
Sincan'da nostalji rüzgarı esti
MHK'nın yeni başkanı belli oldu
Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında?
İnşaat Malzemelerinin Kodlanması İçin Neden Electrojet?
Putin: Batılıların ekonomiyi çökertme yaptırımları işe yaramadı
Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi?
Diyanet'ten hac açıklaması; kontenjan belli oldu
Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı
Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! İftar yemeğine kimler katıldı?
Boğaziçi'nde bitmeyen direniş 470'inci gününde
Online Baskı Merkezi vs. Fotokopici: Hangisi Sizin İçin Daha İyi?
YediHilal Derneği'nden
Macron'un ''bağrı açık'' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Konut fiyatlarında rekor artış

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı

Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı

ABD'li yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster; kasıtsız öldürme, ilgisizlik sonucu cinayet ve bir çocuğun can sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyor.

54 Dakika Önce
2022-04-18 15:42:43
Yazar Paul Auster'ın oğlu tutuklandı

ABD'li yazar Paul Auster'ın oğlu oyuncu Daniel Auster, 10 aylık kızının fentanil ve eroinden aşırı dozdan hayatını kaybetmesine sebep olduğu şüphesiyle tutuklandı.

10 aylık Ruby Auster, 1 Kasım 2021'de Brooklyn'deki evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş ve ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan otopsi sonucunda bebeğin kanında aşırı dozda uyuşturucu bulundu.

Untitled design (39)

T24'te yer alan habere göre, Daniel Auster, pazar günü kasıtsız öldürme, ilgisizlik sonucu cinayet ve bir çocuğun can sağlığını tehlikeye atma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Hakim, perşembe günü davanın devam etmesi için yeterli kanıt olup olmadığının açıklanacağını belirtirken Auster için kefalet ücretini 100 bin dolar olarak belirledi.

Duruşmada Auster'ın avukatlığını yapan John Godfrey, müvekkilinin bir süredir uyuşturucu kullanmadığını ve madde bağımlılığı için yardım aldığını dile getirdi. Godfrey, Auster'ın polise kendisinin teslim olduğunu ifade etti.

"Bu dava çok trajik. Auster, çok sevdiği kızının ölümü nedeniyle hala yıkılmış durumda" diyen Godfrey, "Madde bağımlılığı her yıl sayısız aileyi etkiliyor. İnsanları acele yargıda bulunmamaya ve ailenin mahremiyetine saygı göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

paul

ABD'li ünlü yazar Paul Auster

İddianameye göre 44 yaşındaki Daniel Auster, ambulansı aramadan önce aşırı doz tepkisini durdurmak için bebeğe Narcan verdi.

Geçen cuma günü adli tabip, ölümün 'cinayet' sonucunda meydana geldiğini söyledikten sonra Auster tutuklanmıştı. Mahkeme belgelerinde bebeğin uyuşturucuları nasıl aldığıyla ilgili bilgiye yer verilmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş