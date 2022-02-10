Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra masada oturur halde bulundu

İtalya'da yemek masasında otururken hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının cansız bedeni 2 yıl sonra bulundu.

İtalya'da 70 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin öldükten en az 2 yıl sonra hâlâ yemek masasında oturur halde bulunması, ülkedeki yaşlı bakım hizmetlerinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi.

Hayatta uzaktan yakından akrabası olmayan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın cansız bedeni, ülkenin kuzeyindeki Como Gölü yakınlarında yer alan Prestino'daki evinde bulundu.

Polis, Lombardiya bölgesindeki sert rüzgarlar nedeniyle bahçesindeki ağaçların kökünden sökülme riski bulunması nedeniyle evi arayıp kimseye ulaşamayınca durumdan şüphelendi. İtalyan basınına göre komşuları da yaşlı kadını en az 2.5 yıldır görmediklerini, koronavirüs pandemisi nedeniyle başka bir yere taşındığını düşündüklerini anlattı.

Aile Bakanı Elena Bonetti, Facebook'ta yaptığı açıklamada kimsenin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

2018 verilerine göre İtalya'da 75 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşıyor. Bu kişilerin ihtiyaç halinde yardım isteyebilecekleri akraba ya da arkadaşları da yok.

Il Messaggero gazetesi de haberi şu yorumla verdi:

"Marinella'nın evinin kapalı kapıları ardındaki görünmez hayatının sırrı bize korkunç bir ders veriyor. Asıl üzücü olan kimsenin onun öldüğünü fark etmemiş olması değil, yaşadığını fark etmemiş olması." .