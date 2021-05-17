Yaşlı hasta Fransız kadının Filistin duyarlılığı

Birçok Batılı ülke, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarına sessiz kalırken, yaşlı hasta bir Fransız kadın, gücü yettiğince 'Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz' diye haykırıyor. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döküyor.