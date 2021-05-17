DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?
Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Ali Rıza Büyükuslu nereli kaç yaşında?
Çekya'nın Büyükelçisi'ni İsrail'e destek vermişti… Kuveyt tepki gösterdi
Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli kaç yaşında?
Paris Hilton, Filistin’e destek paylaşımını sildi
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Hafta sonu otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı?
Filistin'den ABD'ye BMGK tepkisi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Yaşlı hasta Fransız kadının Filistin duyarlılığı
AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM personeli hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek?
Mustafa Şen: Suriye ile ilişkiler mutlaka düzelecek
'Filistin'de yaşananlar apartheid hatıralarımızı canlandırıyor'
ABD'li Bakan şaşırttı: Vurulan binada Hamas faaliyet göstermiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail’i savundu

Yaşlı hasta Fransız kadının Filistin duyarlılığı

Birçok Batılı ülke, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarına sessiz kalırken, yaşlı hasta bir Fransız kadın, gücü yettiğince 'Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz' diye haykırıyor. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döküyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.05.2021 16:31:39
Yaşlı hasta Fransız kadının Filistin duyarlılığı

İşgal devleti İsrail'in Gazze'de ablukak altındaki Filistin halkına karşı düzenlediği ölümcül saldırı ve yıkıma bir bir tepki de yaşlı bir Fransız hastadan geldi.

Ekran Resmi 2021-05-17 16.36.09

Yaşlı, hasta bir Fransız. Gücü yettiğince "Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz!" diye haykırıyor. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döküyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş