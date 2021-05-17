Yaşlı hasta Fransız kadının Filistin duyarlılığı
Birçok Batılı ülke, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarına sessiz kalırken, yaşlı hasta bir Fransız kadın, gücü yettiğince 'Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz' diye haykırıyor. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döküyor.
İşgal devleti İsrail'in Gazze'de ablukak altındaki Filistin halkına karşı düzenlediği ölümcül saldırı ve yıkıma bir bir tepki de yaşlı bir Fransız hastadan geldi.
Yaşlı, hasta bir Fransız. Gücü yettiğince "Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz!" diye haykırıyor. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döküyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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