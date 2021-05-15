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Yasin: BM, İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmeli

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki son saldırılarını değerlendiren Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, BM'nin İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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15.05.2021 12:23:52
Yasin: BM, İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmeli

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin katılacağı toplantıda Malezya'nın İsrail'in saldırılarına karşı sağlam bir duruş ortaya koyacağını belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Görüntülü açıklama yapan Başbakan Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki son saldırılarını değerlendirdi.

Muhyiddin, İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere yarın çevrimiçi ortamda gerçekleşecek İİT toplantısında Malezya'yı Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in temsil edeceği ve kendisinin de bir konuşma yapacağını belirterek, "Malezya, Filistin'deki son gelişmeleri yakinen takip etmektedir." dedi.

Malezya'nın Filistin'e sarsılmaz desteğinin süreceğini ifade eden Muhyiddin, "Yarınki İİT toplantısında İsrail'in saldırılarına karşı Malezya'nın güçlü ve net duruşunu ifade edeceğim." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, Filistin meselesinde bölge ülkelerinden Endonezya ve Brunei ile aynı fikirde olduklarını kaydederek, "Bu kapsamda Malezya, Endonezya ve Brunei ile birlikte ortak açıklama yayımlayarak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de hatırlatan Muhyiddin, "Malezya ve Endonezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini düşünmektedir." dedi.

Malezya Başbakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik son saldırılarını konuşmak üzere Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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