Yasak kalktı! Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı işte böyle kutlandı

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı etkinlikleri için uygulanan yasağın kaldırılmasının ardından Riyad’da ilk etkinlik düzenlendi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reform politikası kapsamında Suudi Arabistan, önce Cadılar Bayramı'nı yasak olmaktan çıkardı, ardından Cadılar Bayramı etkinliklerinin yapıldığı ekim ayının son haftasında 'Korkunç Haftasonu' etkinlikleri düzenledi.

Başkent Riyad'daki 'Riyad Mevsimi' festivalinin bir parçası olarak düzenlenen etkinliklere katılanlar, korkutucu kostümler ve sıra dışı kıyafetler giyerek kameralara poz verdi.

Ancak uzun yıllar boyunca 'aşırı muhafazakar' olarak görülen ülkede pagan kültürün bir parçası olarak görülen bir bayramın kutlanması, sosyal medyadaki kimi Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kullanıcılardan biri, Hz. Muhammed'in doğum günü kutlaması olarak bilinen Mevlid Kandili etkinliklerinin Suudi Arabistan'da hala yasak olmasına işaret ederek, "Suudi Arabistan'da, "Korku Haftasonu" adlı bir etkinlik düzenlendi, bu arada Mevlid kutlaması hala yasak." dedi.

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