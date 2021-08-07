DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Müslüman hayır kurumlarını hedef alan Kanada Gelir İdaresi hakkında soruşturma
Suudi Arabistan'dan umre ziyaretleri hakkında önemli açıklama
California cehenneminde 3. hafta: 8 kişi kayıp!
New York’un ünlü baykuşu kaza sonucu öldü
54. TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
Mars’ta ‘Solucan kaya’ görüntülendi
Said, Macron'a söz verdi; BAE'den de destek geldi
Çocuklarımıza yangını nasıl anlatacağız?
Feryal Abdelaziz altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın sporcu oldu
Orta Afrika'daki Rus güçlerine saldırılar sürüyor
Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti
Market rafına uzanırken amacınız ne?
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler 4. haftasında
Taliban, Kunduz'a girdi: 11 ölü, 41 yaralı
Afgan mültecileri ve 'İran sorunu'

TIMETURK / DÜNYA / Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.

11 Saat Önce
2021-08-07 21:36:19
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş