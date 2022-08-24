İspanya'da iş arkadaşlarına ateş açtıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu felç olan bir adama, yargılanmadan önce hapishanede ötenazi yapıldı.

46 yaşındaki Marin Eugen Sabau, aralık ayında kuzeydoğudaki Tarragona kentinde üç eski meslektaşını ve bir polis memurunu vurarak yaraladı.

Omurgasından vurulduktan ve kısmen felç kaldıktan sonra, yargılanmak yerine ötenazi için yalvarmıştı.

Mahkemeler, mağdurların itirazlarına rağmen talebi onayladı.

Aslen Romanyalı olan Sabau, Aralık ayında çalıştığı güvenlik hizmetleri şirketinde saldırıyı gerçekleştirmişti. Olay yerinden kaçtı ve bir cephanelik dolusu silahla dolu bir evde barikat kurdu.

Observator'ün haberine göre, bir polis memurunu vurup yaraladıktan sonra güvenlik güçleri onu köşeye sıkıştırdı ve birkaç kez vurdu.

Vurulduktan sonra bir bacağı kesildi ve ayrıca felç oldu ve hareket edemedi. Yaralarının kendisini kronik ağrı içinde bıraktığını ve yardımlı ölüm talep etme şartlarını yerine getirdiğine karar verildiğini söyledi.

Geçen yıl İspanya'da kabul edilen bir yasa, "dayanılmaz acılara" neden olan ciddi ve tedavi edilemez koşullara sahip yetişkinlerin hayatlarını sonlandırmayı seçebileceklerini belirtiyor.

Kaynak: BBC, TRTHaber