Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada adaletin yerini bulması için soruşturmaları sonuna kadar götürecek yargının yanında duracağını söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın birinci yılı münasebetiyle televizyondan halka seslenen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Vicdanımın derinliklerinden sevgili Beyrut'a sesleniyorum: Gerçekler ortaya çıkacak, suçluların tümü cezasını bulacak ve yeniden kalkınacaksın." dedi.

Lübnan'da geçen yıl 4 Ağustos'ta daha önce görülmemiş bir deprem meydana geldiğini ve bunun sonucunda Beyrut'un çehresinin parçalandığını dile getiren Avn, söz konusu patlamanın birikmiş ihmallerin yanı sıra yıllar boyunca çeşitli düzeylerdeki yetkililerin sorumsuzluğunun da bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Bu uğursuz günde akan kanların boşa gitmeyeceğine söz veriyorum. Gerçekler ortaya çıkacak ve bu felaketten sorumlu herkes adil şekilde cezalandırılacak." diyen Avn, yarın için "Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenleri saygıyla anma ve ülkenin güvenliği ve istikrarını etkileyecek tasarruflardan kaçınma" çağrısında bulundu.

Adaletin yerini bulması için soruşturmaları sonuna kadar götürecek yargının yanında yer alacağını söyleyen Avn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım. Lübnanlıların kapanmayan yaraları ve tarih için adil yargılamalarla sonuçlanacak nezih ve cesurca soruşturmalara evet diyorum. Üst düzey makamlara karşı geri adım atmayan güçlü yargıya evet diyorum. Bu patlamaya neden olanlardan hesap sormak üzere adil soruşturma için dokunulmazlıklardan korkmayan yargıya evet diyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.