''Yardım gönüllüsü Öztürk BAE'de tutuklu iken Sedat Peker misafir!''

Yardım gönüllüsü olan Mehmet Ali Öztürk 2018 yılından bu yana BAE’de tutuklu. Suriye’de ihtiyaç sahiplerine un götüren Öztürk, BAE’de 'Suriye'de teröre destek vermekle' suçlandı.

Twitter kullanıcısı olan Eyüp Gökhan Özekin, Mehmet Ali Öztürk'ün Suriye'de teröre deste verdiği iddiasıyla tutuklu bulunmasına karşın “Suriye'ye askeri malzeme gönderdim” itirafında bulunan Sedat Paker'in misafir olarak orada bulunmasına dikkat çekti.

ÖZTÜRK'ÜN TUTUKLANMA SÜRECİ

Gıda fuarına katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklanarak terörle yardım suçlamasıyla mahkum edilen Türkmen-Der Başkanı Mehmet Ali Öztürk, 27 aydır Abu Dabi'de bir cezaevinde tutuluyor.

Öztürk'e “Suriye'ye izinsiz girmek, terör gruplarının propogandasını yapmak ve finans desteği sağlamak” gibi suçlamalar yöneltilse de ailesi ve avukatları bu suçlamaları reddediyor.

YARDIM FAALİYETLERİ ORGANİZE EDİYORDU

2011'de başlayan Suriye iç savaşı boyunca defalarca Suriye'ye giden ve insani yardım faaliyetlerinde bulunan Öztürk, Kızılay'la da ortak çalışmalar yapmıştı.

2 yıl önce BAE'den ticari vize alarak bu ülkedeki uluslararası gıda fuarına katılmak için gitmişti.

Dava sürecinde ailesi ve büyükelçilik görevlilerinin kendisine ulaşamadığı kaydedilirken Öztürk'e yerel mahkemenin verdiği ceza Federal Mahkeme tarafından onanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.