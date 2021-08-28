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Yaralanan inekleri kurtarma operasyonu
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TIMETURK / DÜNYA / Yaralanan inekleri kurtarma operasyonu

Yaralanan inekleri kurtarma operasyonu

İsviçre'de yaralanan inekler helikopterlerle tahliye edildi.

1 Saat Önce
2021-08-28 18:02:34
Yaralanan inekleri kurtarma operasyonu

İsviçre Alpleri'nin yüksek çayırlarında bir grup inek yaralandı. Yaralanan inekleri bölgeden almak için helikopter devreye girdi. Helikopter, tahliye operasyonu için meraya indi.

İnekler, deniz seviyesinden yaklaşık bin 950 metre yükseklikte olan Klausenpass dağ geçidi bölgesine nakledildi.

Helikoptere halat yardımıyla bağlanan ineklerin, veterinere mi yoksa mezbahaya mı götürülmek üzere taşındığı bilinmiyor.

Bin hayvanın yer aldığı sürünün geri kalanının, bu hafta sonu Uri'nin orta kantonundaki Urnerboden bölgesindeki yıllık sığır geçit törenine gideceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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