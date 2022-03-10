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Yaptırımlarla sarsılan Rusya'dan kritik kararlar

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

31 Dakika Önce
2022-03-10 15:15:04
Yaptırımlarla sarsılan Rusya'dan kritik kararlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali pahalıya patlıyor. Başta ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarla köşeye sıkışan Rus hükümeti kritik kararları yürürlüğe soktu.

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

Ayrıntıları geliyor... .

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