Yapılan bir araştırmaya göre en sıkıcı insan grupları

Yapılan bir araştırma en “sıkıcı” insan gruplarını belirledi. Buna göre, kuş gözlemcileri, muhasebeciler, veri analistleri ve sigorta alanında çalışan kişilerin en sıkıcı gruplar olduğu belirtildi.

En sıkıcı hobilerin kiliseye gitmek, TV izlemek ve ‘hayvan gözlemlemek' olduğu belirtildi

Yapılan bir araştırma en “sıkıcı” insan gruplarını belirledi. Buna göre, kuş gözlemcileri, muhasebeciler, veri analistleri ve sigorta alanında çalışan kişilerin en sıkıcı gruplar olduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Essex Üniversitesi'nde yapılan araştırma en sıkıcı hobilerin kiliseye gitmek, TV izlemek ve ‘hayvan gözlemlemek' olduğunu listeledi.

Personality and Social Psychology Bulletin'de yayımlanan araştırma, en sıkıcıların aksine olan meslekleri de listeledi. Buna göre oyuncular, bilim insanları, gazeteciler (özellikle bilim gazetecileri) en az sıkıcı olan gruplar oldu.

Araştırmacılar Wijnand van Tilburg, Eric Igou ve Mehr Panjwani, 500'den fazla insanın bulunduğu 5 deney gerçekleştirdi. .