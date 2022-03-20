DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor
Psikologlar uyarıyor: Alışveriş bağımlılığına dikkat
Büyük kripto para borsaları Orta Doğu’ya açılıyor
Orta gelirli Ruslar Türkiye'ye, varlıklı Ruslar ise Dubai'ye yöneldi
Rusya’dan kritik uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede!
Çarpıcı iddia! ABD, Türkiye'ye ''Elinizdeki S-400'leri Ukrayna'ya verin'' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atamayla birlikte maaşlara zam geliyor!
Nihat Genç’ten Babacan’a: Hamamda tellak yapmayacağın adam…
Fast-food devi Burger King’den Rusya açıklaması
Yapılan bir araştırmaya göre en sıkıcı insan grupları
'Rus ordusu hedeflere ulaşamadı, Putin nerede hata yaptı?'
Twitter, çok beklenen iki özelliği getiriyor
Ukrayna ile Belarus arasında artık demir yolu bağlantısı yok!
Zelenski duyurdu: Bazı siyasi partilerin faaliyetleri askıya alındı
Alman Bild gazetesi: Savaşın kazananı Erdoğan mı olacak?

TIMETURK / DÜNYA / Yapılan bir araştırmaya göre en sıkıcı insan grupları

Yapılan bir araştırmaya göre en sıkıcı insan grupları

Yapılan bir araştırma en “sıkıcı” insan gruplarını belirledi. Buna göre, kuş gözlemcileri, muhasebeciler, veri analistleri ve sigorta alanında çalışan kişilerin en sıkıcı gruplar olduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-20 08:28:02
Yapılan bir araştırmaya göre en sıkıcı insan grupları

En sıkıcı hobilerin kiliseye gitmek, TV izlemek ve ‘hayvan gözlemlemek' olduğu belirtildi

Yapılan bir araştırma en “sıkıcı” insan gruplarını belirledi. Buna göre, kuş gözlemcileri, muhasebeciler, veri analistleri ve sigorta alanında çalışan kişilerin en sıkıcı gruplar olduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Essex Üniversitesi'nde yapılan araştırma en sıkıcı hobilerin kiliseye gitmek, TV izlemek ve ‘hayvan gözlemlemek' olduğunu listeledi.

Personality and Social Psychology Bulletin'de yayımlanan araştırma, en sıkıcıların aksine olan meslekleri de listeledi. Buna göre oyuncular, bilim insanları, gazeteciler (özellikle bilim gazetecileri) en az sıkıcı olan gruplar oldu.

Araştırmacılar Wijnand van Tilburg, Eric Igou ve Mehr Panjwani, 500'den fazla insanın bulunduğu 5 deney gerçekleştirdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş