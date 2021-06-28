Yapay zeka gizli bağlantıları ortaya çıkardı

Bilim insanlarının yapay zeka kullanarak hazırladıkları harita, Samanyolu ve Andromeda galaksileri arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının yapay zeka kullanarak hazırladıkları harita, Samanyolu ve Andromeda galaksileri arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkardı.

Haritanın, 4,5 milyar yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Andromeda-Samanyolu çarpışmasının bir modelini hazırlamada kullanılabileceği düşünülüyor.

Araştırma ekibi haritada Yerel Grup'a (Samanyolu ve Andremeda da dahil olmak üzere birbirine yakın 54 galaksiye verilen ad) odaklandı.

Araştırmanın ortak yazarı Donghui Jeong, yakınlığına rağmen bu bölgenin haritasını çıkarmanın zor olduğunu söyledi.

Pennsylvania State Üniversitesi'nde astofizikçi olan Jeong, bunun sebebi olarak alanın "görünür maddeden oluşan karmaşık yapılarla dolu olmasını" gösterdi ve şöyle devam etti:

Galaksilere bakarak karanlık maddenin nerede olduğunu öğrenmek için tersine mühendislik yapmak zorundaydık.

Karanlık madde, galaksileri bir arada tuttuğu varsayılan bir çeşit yapıştırıcıya benzetilebiliyor. Işığı yaymadığı, yansıtmadığı veya emmediği için hiçbir zaman doğrudan gözlemlenemeyen karanlık maddenin miktarı diğer maddeler üzerindeki kütle çekim etkileriyle hesaplanıyor.

"Karanlık madde evrenin dinamiklerine hükmediyor"

Araştırmacılar, makine öğrenimiyle çok sayıda galaksi simülasyonunu kullanarak sistemi eğitti. Sistem hazır hale geldiğinde Samanyolu'nun 6,5 milyar ışık yılı çevresinde görünür maddenin dağılımına ve hareketlerine ait verilerin olduğu Cosmicflows-3 adlı galaksi kataloğunu sisteme yükledi. Bu bölgede 17 binden fazla galaksi var.

Sistem bu sayede Yerel Grup'un haritasını oluşturdu. Haritada, Samanyolu ve Andromeda galaksileri arasındaki gizli bağlantılar da ortaya çıktı. Araştırma ekibi bu iplikler üzerinde çalışmayı planlıyor.

Jeong şöyle konuştu:

Karanlık madde evrenin dinamiklerine hükmediyor. Yani kaderimizi belirliyor. Çalışmamız sayesinde, bir bilgisayar kullanarak haritanın milyarlarca yıl sonra Yerel Grup'ta ne olacağını göstermesini sağlayabiliriz. Ya da kozmik mahallemizin tarihini öğrenmek için haritayı zamanda geriye doğru götürebiliriz.

Kaynak: Independent Türkçe, Live Science, Space.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.