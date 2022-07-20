Yangın Atina kapılarına dayandı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yer alan Penteli Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınmayan orman yangınında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınamayan yangının yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle birçok yerleşim alanı tahliye edildi. Bölgede bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Gece, şiddeti saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütülmesine neden oldu.

Kontrol altına alınamayan yangının yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle birçok yerleşim alanı tahliye edildi. Bölgede bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Yangının etki altına aldığı Drafi, Anthousa ve Yeraka gibi yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev yangında kullanılamaz hale geldi.

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzeydoğu Attiki Bölgesi'nde çocukların güvenlik gerekçesiyle bugün yaz okullarına gönderilmemesi istendi.

- Evi yanan bir kişi hayatına son verdi

Yunan basınındaki habere göre, evi yanan bir kişi hayatına son verdi.

İtfaiye Teşkilatı Çalışanları Birliği Başkanı Dimitris Stathopulos, 30-40 yaşlarındaki vatandaşlara, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılmaları için çağrıda bulundu.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Uzmanları Birliği, Pentelis Bölgesi sakinlerinin tedbir amacıyla bölgeden uzaklaşmasını, bunun mümkün olmaması halinde ise klimalı serin iç mekanlarda kapı ve pencereleri kapalı tutarak kalınmasını tavsiye etti.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar, tedbiren başka hastanelere sevk edilmişti. .