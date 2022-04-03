Yandex Genel Direktörü Bunina, Rusya'yı terk etti
Yandex Genel Direktörü Yelena Bunina, şirket çalışanlarına gönderdiği e postada Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonu eleştirdi.
2022-04-03 08:16:21
Yandex Genel Direktörü Yelena Bunina'nın görevini bırakarak, Rusya'dan ayrıldığı öğrenildi.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Aydın Sezer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek, "Böyle bir ülkede yaşayamam. Geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandığını bildirdi.
Aydın Sezer'in paylaşımı şu şekilde:
"Yandex'in genel direktörü Yelena Bunina görevini bırakarak Rusya'dan ayrıldığını duyurdu. Bunina'nın, şirket çalışanlarına gönderdiği e postada Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonu eleştirerek "Böyle bir ülkede yaşayamam. Geri dönmeyeceğim," dediği öğrenildi."
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