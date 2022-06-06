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Yanardağ harekete geçti! Halk şaşkın

Bulaşan Yanardağı harekete geçerek patlamasından sonra çevresindeki yaşam alanlarını tehlikeye soktu. Yanardağ çevresinde hayatlarını devam ettiren halk korku ve panik içinde tahliye edilmek zorunda kaldı.

51 Dakika Önce
2022-06-06 17:11:07
Yanardağ harekete geçti! Halk şaşkın

Filipinler'de bulunan Bulaşan Yanardağı faaliyete geçerek patladı. Ülkede Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü kurumu patlamanın ardından durumun anormal olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Yanardağın patlama anında büyük bir kül bulutunun oluşmasından dolayı yanardağ etrafında yaşamlarını devam ettiren insanlar tahliye edildiği açıklandı.

Bulaşan Yanardağı patlamadan önce volkanik deprem kaydedildiği belirtildi. Yanardağ en son yaklaşık 5 yıl önce faaliyete geçmişti. .

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