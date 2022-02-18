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TIMETURK / DÜNYA / Yanan feribotta Türk yolcular da olduğu ortaya çıktı

Yanan feribotta Türk yolcular da olduğu ortaya çıktı

Yunanistan'da yanan feribottaki yolcular arasında bulunan 24 Türk yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-18 14:44:33
Yanan feribotta Türk yolcular da olduğu ortaya çıktı

Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya doğru yola çıkan feribotta çıkan yangında bir kişi yaralandı. Gemideki 288 yolcudan 24'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kurtarılanlar arasındaki 24 Türk vatandaşının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber .

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