DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ağrı’dan acı haber: 1 asker şehit oldu
''Yamina lideri Bennett, Lapid ile koalisyon hükümeti kuracak''
Düz tabanlılar askerlik yapar mı?
Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi Chelsea
Başakşehir’den dünyaya çevrimiçi eğitim
Fransa'da koronavirüs ölümleri 5 milyon 657 bini aştı
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Salda Gölü'ndeki sarımtırak görüntünün sebebi ne? Vali açıkladı
857 bin vatandaş şiddetten korundu
Azerbaycan 3 maden yatağının işletmesini Türk şirkete devredecek
Sedat Peker, 8. videosu için saat verdi
İsrail polisi Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Türkiye gıdasını kaybediyor
İlk doğal gazı kim buldu?
Rusya'dan Belarus'a kredi desteği

''Yamina lideri Bennett, Lapid ile koalisyon hükümeti kuracak''

İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 00:53:26
''Yamina lideri Bennett, Lapid ile koalisyon hükümeti kuracak''

İsrail basınında çıkan haberde, Bennett'in bu sabah partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi.

Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU 12 YIL SONRA BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KAYBEDECEK

Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

Habere ilişkin hem Yamina hem de Gelecek Var Partisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş