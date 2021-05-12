Yahudiler toplu lince başladı: Bir Filistinliyi öldüresiye dövdüler
İsrailliler Bat Yam'da bir Filistinliyi aracından indirerek linç etti. Filistinlinin hayatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Filistin'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail'de Yahudiler, Filistinlilerin evine ve dükkanlarına girip bulduklarını öldüresiye linç etmeye başladı.
Sosyal medyada yayılan bir videoda İsrailli Yahudiler araçtan indirdikleri Filistinliyi başını ezerek öldüresiye dövdü.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.
Yerleşimci grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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