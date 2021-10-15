DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muttaki: Türkiye ziyaretimiz çok iyi geçti
SPK'dan iki tebliğde değişiklik
CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Fulya Kalfa kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Fransa'nın Cezayir'deki suçlarının Osmanlı tanığı: Keçiova Camisi
Merkel, Huber Köşkü'nde
Google’dan İran ve Rusya destekli hacker uyarısı
Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...
Bergüzar Korel annelere uyardı: Rica ediyorum, bu diziyi çocuklarınızı izletmeyin
Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor
Dolar gece yarısı rekor tazeledi
Türkiye'nin karpuz ihracatı 9 ayda 21 milyon doları geçti
Safi Arpaguş kimdir? İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş nereli?
Kadın girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle karton bardak üretim merkezi kurdu
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Sedat Peker'in iddianamesi tamamlandı

TIMETURK / DÜNYA / Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırması sonucu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

19 Saat Önce
2021-10-15 18:44:58
Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Yasuf köyü kırsalında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Yakındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Rehalim'den geldikleri belirtilen yaklaşık 30 saldırganın zeytin toplayan Filistinli bir aileyi taşladıkları ifade edildi.

WAFA'ya konuşan Filistinli çiftçi Yusuf Hammude, zeytin topladıkları sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradıklarını, saldırıda kendisinin başından, eşinin ayağından, oğlunun da sırtından hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Hammude, Yahudi yerleşimcilerin aracının ön camını da kırdığını kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş