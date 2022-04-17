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Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi

İsrailli bir Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu aracıyla ezerek yaraladığı açıklandı.

12 Dakika Önce
2022-04-17 21:07:04
Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailli bir yerleşimci, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Taku beldesinden 9 yaşındaki Hüseyin Nadir Süleyman'a çarptıktan sonra kaçtı.

Olayın beldenin yakınlarındaki Hırbet ed-Deyr bölgesinden geçen ana caddede meydana geldiği belirtilen haberde, tedavi için Beyt Cala kentindeki Arap Cemiyeti Hastanesine nakledilen çocuğun durumunun stabil olduğu açıklandı.

İsrail'den henüz açıklama yok

İsrail polisinden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Filistin toprakları, ramazan ayının başından bu yana Filistinliler ve İsrailliler arasında gözle görülür bir güvenlik gerilimine sahne oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA .

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