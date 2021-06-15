Yahudi gruplardan Doğu Kudüs'te provokasyon

Aşırı sağcı Yahudi gruplar, Salı günü Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 'bayrak yürüyüşü' yapmak için onay aldı. Bazı Filistinliler, yürüyüşü 'provokasyon' olarak değerlendirdi ve Gazze ile Batı Şeria'da 'Öfke Günü' ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Yahudi gruplar, Salı günü Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmak için onay aldı. Filistinliler de bu grupların Müslüman Mahallesi'ne girmemesi için toplanma planı yaptı. İsrail güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Bazı Filistinliler, yürüyüşü "provokasyon" olarak değerlendirdi ve Gazze ile Batı Şeria'da "Öfke Günü" ilan edilmesi çağrısı yaptı. Hamas da yürüyüşün yapılması halinde gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

BB Türkçe'nin haberine göre, Filistin Başbakanı Muhammed Şitayyeh de, sosyal medya hesabından "Yarın işgalci güçler, işgal altındaki Kudüs'teki radikal İsrailli yerleşimcilerin Bayrak Yürüyüşü'ne izin verirse tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz" ifadelerini paylaştı.

İsrail'de bazı gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bugün yapılacak bayrak yürüyüşü de, aslında İbrani takvimine göre 9-10 Mayıs'a denk gelen tarihte planlanmıştı.

Ancak Doğu Kudüs'te süren gerilimin devamında gelmesi ve Ramazan ayının son günlerine denk gelmesi sebebiyle, Filistinli gruplar, Mescid-i Aksa çevresinde barikatlar oluşturarak yürüyüşü engellemeye çalışmış; İsrail polisi de müdahale etmişti.

Olaylar, Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas'ın da devreye girmesi ve İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'yi yoğun bombardıman altında tutmasıyla sonuçlandı. Mısır'ın devreye girmesiyle ateşkes imzalanana kadar 300'e yakın kişi saldırılarda hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.