Ya'alon'dan Netanyahu'ya suçlama: Artan şiddeti siyasi çıkarları için kullanıyor

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarları ile Doğu Kudüs'te başlayan ve İsrail'e yayılan çatışma arasında bağlantı kuran eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanı Moşe Ya'alon, 'Şiddetin tırmanışı, iç siyasi nedenlerden dolayı Netanyahu'ya hizmet ediyor,' dedi.

Eski Savunma Bakanı ve Yisrael Beitenu partisi başkanı Avigdor Lieberman "Askeri operasyonun stratejik amacı Netanyahu'nun kamuoyunu gözündeki itibarını iyileştirmektir. Hükümet kurma yetkisi Lapid'de olduğu sürece, Netanyahu operasyonu uzatmaya çalışacak. " açıklamalarında bulundu.

Savunma Bakanı Benny Gantz, Haaretz'e verdiği bir demeçte, "Dikkate almanız gereken bir şey var. Netanyahu hükümetin parmaklarının arasından kayıp gittiğini hissederse, Gazze'de veya Kuzey'de bir güvenlik olayı yaratmaya çalışacaktır. Onu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu düşünürse, bir an bile tereddüt etmeyecektir." dedikten kısa bir süre sonra Netanyahu'nun saldırı talimatını tekrarladı.

Netanyahu'nun, Lapid ve Gantz'ın parçası olduğu ve kendisini iktidardan uzaklaştırma çabasıyla ortaya çıkan "değişim bloğu"ndan çekindiği ifade ediliyor. Sağ ve sol partilerin geçici olarak ittifak yaptığı İsrail'de tek amaç Netanyahu'yu dışlayan bir hükümet kurmak.

Netanyahu'nun iki yıl içinde dördüncü kez hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından cumhurbaşkanı, görevi "değişim bloğunun" en büyük partisinin lideri olan Yair Lapid'e teklif etti. İsrail'in son saldırıları ile artan şiddet dalgası nedeniyle Lapid, diğer partilerle müzakereleri tamamlama yönündeki ikna turlarının bitiremedi.

Ortadoğuhaberin haberine göre, birkaç gün öncesine kadar "değişim bloğu", hükümeti kurmak için gereken 61 Knesset oyundan sadece 4 oy eksikti. Bu oyların Mansur Abbas liderliğindeki Filistin Ra'am Partisi'nden gelmesi bekleniyordu.

Filistin'deki gerilim kızışırken Ya'alon, "değişim bloğu" liderlerini yeni bir hükümet kurma hamlelerini hızlandırmaya çağırdı fakat blok 13 Mayıs'ta dağıldı.

Eski savunma bakanı Bennett, "değişim bloğunu" terk ettiğini ve Netanyahu ile müzakereleri sürdürdüğünü açıkladı. Lapid, bir hükümet kurmaya çalışacağını söyledi.

Netanyahu soruşturması

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etti.

70 yaşındaki Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

Başbakan Netanyahu, geçtiğimiz sene 24 Mayıs'ta yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahu Dosya 1000, Dosya 2000 ve Dosya 4000 olarak bilinen 3 farklı suçla suçlanıyor:

Dosya 1000(Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma): Netanyahu, 2007-2016 yılları arasında iş insanlarından 'hediye adı altında' 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almak ve karşılığında iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor.

Dosya 2000(Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma): Yediot Ahronot gazetesinin tirajının artmasına, hakkında olumlu haberler yapmaları karşılığında destek vermekle sulanıyor.

Dosya 4000 (Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma): Netanyahu'nun telekomünikasyon şirketi Bezeq'e tanıdığı ayrıcalıklar karşılığında aynı şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde hakkında olumlu haberler yazıldığı öne sürülüyor.

Netanyahu, kolluk kuvvetlerini, yargı ve medyayı kendisine karşı bir "cadı avı" yürütmekle suçlayarak adını temizleyeceğini söyledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.