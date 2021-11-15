Wuhan'da 18 virüs bulundu, yeni salgın korkusu yayılıyor

Wuhan'daki canlı hayvan pazarında tespit edilen 71 virüsten 18'i 'yüksek risk' kategorisinde, bilim insanları özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor. İngiliz medyası 'Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir' başlığıyla virüsleri duyurdu.

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in eşine rastlanmayan yasak kararlarının nedeni ortaya çıktı, Aralık 2019'dan bu yana gündemden düşmeyen canlı hayvan pazarından ürkütücü haberler geliyor.

Çin'in Wuhan şehrinde resmi kayıtlara göre ilk kez Kasım 2019'da tespit edilen ancak dünyaya bir ay sonra duyurulan Kovid-19, şimdiye kadar yeryüzünde 250 milyonu aşkın insana bulaştı.

5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgın, koronavirüs aşılarıyla nispeten kontrol altına alındı ancak Çin'de bulunan yeni virüsler farklı kabusların tetikleyicisi olabilir.

Bilim insanları Kovid-19'un ilk kez görüldüğü yer olarak açıklanan Wuhan'daki canlı hayvan pazarlarında 'yüksek risk' taşıyan 18 farklı virüs tespit etti, dünyayı yeni bir salgın korkusu sardı.

İngiliz araştırmacı Dr. Eddie Holmes, Wuhan şehrindeki Huanan deniz ürünleri pazarını beş yıl önce ziyaret ettiğinde Çinli uzmanların hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs riskine dikkat çektiğini söylemişti.

Strait Times'ın bildirdiğine göre, şimdi ise uzmanlar Çin'deki pazarlarda satılan ve tüketilen canlı hayvanların, yeni bir salgının tetikleyicisi olabileceği uyarısında bulunuyor.

12 Kasım tarihinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, Çin'deki pazarlarda memeli hayvanların taşıdığı 71 yeni virüs tespit edildi. Bu virüslerin 18'i hem insanlarda hem de hayvanlarda tehlikeli olabilir.

MİSK KEDİSİNE DİKKAT!

İngiliz medyası 'Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir' başlığıyla yeni virüsleri duyururken, araştırmacılar özellikle misk kedisinde bulunan mikroplardan endişe duyuyor.

Araştırmayı kaleme alan isimlerden, Sydney Üniversitesi'nden biyolog Edward Holmes çalışmanın, canlı hayvan ticareti ve pazarlarının neden bir salgının merkezi olabileceğine dair ışık tuttuğunu kaydediyor:

"Araştırma ayrıca insanların diğer hayvanlara sürekli olarak virüs taşıdığını gösterdi. İki yönlü bir virüs trafiği olduğu açık. En çok tedirgin olduğumuz konu ise, karşı türler arasındaki virüs transferi.

Özellikle de bir yarasadan bir misk kedisine virüs bulaşmaya başlaması en ciddi tehditlerden birisi. Daha da ötesinde, misk kedisinden insanlara kolayca sıçrayabilir ve yeni büyük bir salgını başlatabilir.

Canlı hayvanların pazarda satılmasıyla mikroplar geniş bir alana taşınıyor. Doğru zamanda doğru hayvandaki doğru bir virüs, kolayca küresel bir salgını tetikleyebilir."

Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuracak yeni bir salgının 75 milyan insanın ölümüne yol açabileceğini tahmin ediyor ve Covid-19'un halen kaynağının tespit edilemediğini hatırlatıyor.

Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün kaynağına ilişkin iki ihtimal öne çıkıyor: Virüs ya Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda insanlara bulaştı ya da Wuhan Viroloji Enstitütüsü'nden dışarı sızdı.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN YASAKLAR

Çin son günlerde koronavirüs salgınına karşı aldığı olağanüstü tedbirlerle dünya gündeminde. Ekim ayının sonunda Şanghay Disneyland'e gelen binlerce ziyaretçi hız trenleri için sıraya girip, masal kalesinin üzerinde havai fişekleri izlerken, personel eğlence parkını sessizce kapattı ve koruyucu giysili insanlar kapılardan içeri akın etti.

Disneyland'deki yaklaşık 34 bin kişiye, parktaki şenliklerin bitmesinden çok sonra gece yarısına yakın test yapıldı. 220 özel otobüsle evlerine bırakılan insanların hepsinin negatif olduğu açıklandı ancak yine de iki gün evde izole edilmeleri ve iki hafta içinde koronavirüs için yeniden test edilmeleri gerekiyor.

Walt Disney Co.'nun en kazançlı parklarından birinin kapatılması, hafta sonu yakınlardaki Hangzhou'dan Şanghay'a seyahat eden bir kadında görülen pozitif vakanın ardından geldi. Yetkililer henüz kadının Disneyland'i ziyaret edip etmediğini doğrulamasa da, bu durum Çin'in agresif bir şekilde sert tedbirler almasını engellemedi. Pekin yönetimi tedbirleri yavaş yavaş gevşetmek yerine, ikiye katladı. Ani karantina kararları ve geçici iç seyahat kısıtlamaları giderek daha fazla uygulanırken, bazı yetkililer Kovid'i dışarıda tutma çabalarında daha da ileri gidiyor.

TÜM TRAFİK LAMBALARINI KIRMIZIYA ÇEVİRDİLER

Doğu Çin'in Jiangxi eyaletindeki küçük bir ilçe, tek bir vaka tespit edildikten sonra tüm trafik lambalarını kırmızıya çevirdi. Yerel yetkililer, bu kararın hareketliliği azaltmayı amaçladığını açıkladı. Muhalefet ise karara tepki göstererek, durumu genel olarak sansürlendiği Çin sosyal medyasında eleştirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bu karar daha sonra iptal edildi ve ışıklar yeniden açıldı.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.