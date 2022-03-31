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WP: Biden'ın oğlu Çinli şirketten milyonlarca dolar aldı

Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun Çin devletiyle ilişkili bir enerji şirketiyle anlaşmalar yaptığı ve milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia etti.

1 Saat Önce
2022-03-31 01:08:47
WP: Biden'ın oğlu Çinli şirketten milyonlarca dolar aldı

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinde ortaya çıkan bilgisayarındaki belgelerin detaylarını yayımladı.

Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili enerji şirketi CEFC China Energy ile yaptığı anlaşmaların detayına yer verilen haberde, bilgisayarda bulunan belgelere göre söz konusu şirketin Hunter Biden ve amcası James Biden'a 2017'den itibaren 14 aylık bir süreçte 4,8 milyon dolarlık ödeme yaptığını duyurdu.

Haberde, Joe Biden'ın bu iş ilişkisinden kişisel olarak bir kar elde etmediğini ancak bu ilişkilerin kurulmasında Biden'ın geldiği pozisyonların etkili olduğu vurgulandı.

New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. AA .

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