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Will Smith’in tokat attığı Chris Rock konuştu

Will Smith’in tokat attığı komedyen Chris Rock gösteri yapacağı salona giriş yaparken korumalarıyla görüntülendi. Gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine bir konuşma yapan Rock, 'Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm' diye konuştu.

14 Dakika Önce
2022-04-01 01:25:19
Will Smith’in tokat attığı Chris Rock konuştu

Oscar töreninde Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu.

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Komedyen Rock gösteri yapacağı salona giriş yaparken korumalarıyla görüntülenmesinin ardından gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

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Rock, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm. Bir noktada bu konuda konuşacağım” diye konuştu.

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Tokat olayının ardından Rock'ın Boston'daki stand-up şovunun biletleri günler öncesinden tükenmişti. Gösteri alanında önünde uzun kuyruklar da fotoğraflandı.

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Öte yandan Akademi tarafından yapılan açıklamada, “Smith, seremoniyi terk etmeyi kabul etmedi. Fakat biz de bu duruma daha farklı yaklaşabileceğimizi fark ettik. Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı” denildi. Smith hakkındaki kararın 18 Nisan'da verilmesi bekleniyor.

NTV .

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