DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Barbaros, ikinci Endülüs soykırımına engel oldu
Hassan Diyab: Lübnan ve Lübnanlılar felaketin eşiğinde
Analiz: Enflasyon genel görünümü ve TCMB politika pratikleri
HDP: Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı
ANALİZ: Biden, Almanya seçimlerinin en büyük kaybedeni olabilir
Finlandiya'da 107 yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Doğu Ekspresi bileti nereden nasıl alınır?
İngiltere'de yeni Kovid-19 kararı
Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti
Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak hangi takımda oynuyor?
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 32'ye çıktı
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
Milli sporcu Derin Toparlak yüzmede dünya şampiyonu oldu

Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı

Hollanda Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'i 'azınlık gruba hakaret etmekten' suçlu bulan temyiz mahkemesi kararını onadı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.07.2021 18:49:51
Wilders'in azınlık gruba hakaret suçu cezası onandı

Hollanda Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Wilders'e Eylül 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "hakaret suçu" cezasının onandığı belirtildi.

Bu karar ile Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 yıldır yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

Açıklamada Wilders'in temyiz mahkemesi kararına yaptığı itirazın kabul edilmediği aktarılarak, Hollanda Üst Mahkemesi Başsavcısı PG Silvis'in de mahkumiyetin onanması yönünde mütalaada bulunduğu kaydedildi.

"Hollanda yozlaşmış"

Onama kararının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda hukukun üstünlüğünün iflas ettiği yozlaşmış bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kararı dikkate almayacağını belirten Wilders, konuşmaya devam edeceğini kaydetti.

Hollanda DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan "Wilders'ın ırkçı olduğu üst mahkemece teyit edildi" dedi.

Dava 7 yıl önce açılmıştı

PVV lideri Wilders ile ilgili yargı süreci, 19 Mart 2014'te düzenlenen yerel seçim sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada "ayrımcılığa teşvik" ve "nefret söylemi" suçlarından beraat ettirilmiş, "hakaret" suçundan mahkum edilmişti.

Hem Wilders hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

"Az Faslı"

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az az" cevabı üzerine "Gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'ı azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'a ayrıca başka bir ceza verilmemesine hükmetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH