WhatsApp uygulamasındaki sorun giderildi!

WhatsApp uygulamasında yaklaşık 3 saat süren erişim sorunu giderildi.

Dünya üzerinde en çok kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp'ta sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyordu.

Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, bugün saat

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi. .