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TIMETURK / DÜNYA / WhatsApp herkesin beklediği güncellemeyi duyurdu! 2 GB’a çıkarıldı

WhatsApp herkesin beklediği güncellemeyi duyurdu! 2 GB’a çıkarıldı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dosya paylaşma desteğini 2 GB'a çıkardığını resmen açıkladı.

17 Dakika Önce
2022-04-15 15:54:55
WhatsApp herkesin beklediği güncellemeyi duyurdu! 2 GB’a çıkarıldı

Dünya çapında yaygın olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük artılarından biri dosya gönderebilme özelliği.

Ancak WhatsApp'ta en fazla 100 mb büyüklüğünde dosya gönderilebiliyordu, o da belge olarak.

En büyük rakiplerinden Telegram'ın aksine bu WhatsApp için negatif bir durum oluşturuyordu.

Böyle durumlarda genelde Telegram'ı kopyalamayı tercih eden WhatsApp bu konuda da adım attı.

WhatsApp'ın bir beta sürümünde maksimum 2 GB'a kadar dosya gönderilmesi Arjantin'de test ediliyordu.

Beta kullanıcıları 2 GB'a kadar yüksek çözünürlüklü video ya da resimleri diğer kullanıcılara gönderdi. Testler başarılı oldu. WhatsApp dosya gönderme boyutunun 2 GB olacağını müjdeledi.

WhatsApp'ın blogundan yapılan açıklamada, "Artık 2 gigabayta çıkardığımız dosya paylaşma desteğiyle kullanıcılar projelerde kolayca işbirliği yapabilecek" denildi. .

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